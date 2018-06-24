Игроки сборной Швеции не считают, что вратарь ошибся после удара немца Крооса в матче ЧМ

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2, немцы забили победный гол на 95-й минуте, автором мяча стал полузащитник Тони Кроос

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Шведские футболисты списывают гол, из-за которого команда проиграла сборной Германии в матче чемпионата мира, не на ошибку вратаря, а на фантастическую игру противника.

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2 в матче группового этапа чемпионата мира. Немцы забили победный гол на 95-й минуте, автором мяча стал полузащитник Тони Кроос. "Второй гол не был ошибкой голкипера, просто это был гол от фантастического игрока, одного из лучших в мире. Это был фантастический гол", - сказал ТАСС защитник сборной Швеции Понтус Янссон.

Такого же мнения придерживаются и его товарищи по команде. Защитник Микаэль Лустиг отметил, что "это очень хороший свободный удар, больше ничего и не скажешь". "Нельзя говорить о какой-либо ошибке, когда тебе забивают такой гол. С этим ничего не поделаешь", - уверен полузащитник Джимми Дурмаз.

Все они назвали игру тяжелой. Кроме того, все трое футболистов сообщили, что намерены победить в последнем матче группового этапа - в игре с Мексикой. "Будет хорошая игра, мы намерены победить в ней. Будет жестко, но, на мой взгляд, мы справимся, мы это сделаем", - сказал Дурмаз.

В активе шведов осталось три очка, столько же на счету немецкой сборной. Лидером группы F является команда Мексики, набравшая шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 перед последним туром групповой стадии, игры которого в этом квартете пройдут 27 июня.