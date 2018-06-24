Вратарь шведов: команда до последнего верила в победу в матче ЧМ со сборной Германии

Голкипер отметил, что к игре с мексиканцами шведские футболисты подойдут с новыми силами

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Швеции в матче чемпионата мира с немцами до последнего верили в то, что обстановка на поле стабильна, а команде удастся победить соперника. Об этом сообщил в воскресенье журналистам шведский вратарь Робин Ольсен.

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2 в матче группового этапа чемпионата мира.

"У нас было ощущение, что мы все-таки выиграем. На поле чувствовалась стабильность, даже когда противник был с мячом на нашей стороне поля. Да, я плакал. Это самая жесткая игра, которая была на моей памяти, настоящая схватка, проиграть на последних секундах - это очень обидно", - сказал Ольсен.

Он отметил, что к игре со сборной Мексики, последней на групповом этапе, команда подойдет с новыми силами. "Мы восстановимся, это тяжело, но мы знаем наши возможности. Вы увидите подготовленную команду, это будет уже другая игра. Мы убежден, что у нас все получится", - заявил Ольсен.

Голкипер отметил, что у команды было много шансов победить в матче против немцев. В этом с ним согласился полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон. "У нас были возможности для контратак, мы не можем никого винить, кроме себя, мы проигрываем и выигрываем вместе как одна команда. Сегодня мы проиграли, но нам надо двигаться дальше", - сказал Ларссон.

В активе шведов осталось три очка, столько же на счету немецкой сборной. Лидером группы F является команда Мексики, набравшая шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира перед последним туром групповой стадии.