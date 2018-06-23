Футболист сборной Швеции Янссон заявил, что больше не испытывает проблем со здоровьем

Защитник отметил, что шведы надеются выйти в плей-офф чемпионата мира

Ранее сообщалось, что накануне матча с немцами с командой не тренировались защитники Янссон и Филип Хеландер, полузащитник Маркус Роден и нападающий Исаак Кисе Телин. Последний имел повреждение, мешающее тренировочным упражнениям, остальные футболисты испытывали проблемы с желудком. Футболисты прибыли в Сочи, где проходил матч, позже остальной команды - непосредственно в день игры.

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции по футболу Понтус Янссон, который накануне матча с командой Германии в рамках чемпионата мира имел проблемы с желудком, сообщил ТАСС, что сейчас его здоровье в порядке.

"Я в порядке. Абсолютно нет [большой проблемы]. Я чувствую себя хорошо", - сказал Янссон.

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2 в матче группового этапа чемпионата мира. "Это хорошая команда, одна из лучших в мире. У нас была хорошая игра сегодня. О ничьей можно было только мечтать, но сегодня они выиграли", - добавил он.

Янссон отметил, что шведы надеются выйти в плей-офф. "Будет сложно, но, на мой взгляд, мы справимся", - сказал он.

В активе шведов осталось три очка, столько же на счету немецкой сборной. Лидером группы F является команда Мексики, набравшая шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 перед последним туром групповой стадии.