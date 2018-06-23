Вернер: гол Крооса в матче со шведами на ЧМ должен войти в учебники по истории футбола

Форвард немецкой команды уточнил, что матч со сборной Швеции был очень тяжелым и не похожим на игру с командой Мексики

Матч между сборными Германии и Швеции, прошедший 23 июня на сочинском стадионе "Фишт", завершился победой команды Германии со счетом 2:1. Мяч, который отправил в сетку ворот Кроос, стал самым поздним голом, забитым игроком сборной Германии в истории чемпионатов мира (не считая дополнительного времени).

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Победный гол, забитый немецким полузащитником Тони Кроосом на 95-й минуте матча между сборными Германии и Швеции, должен войти в учебники по истории футболу. Такое мнение высказал журналистам нападающий команды Германии Тимо Вернер.

"Гол Крооса должен войти в учебники по футбольной истории. Это особенная ситуация. В первой половине матча у него были ошибки, а на 95-й минуте он забил решающий гол", - сказал Вернер.

Он уточнил, что матч со сборной Швеции был очень тяжелым и не похожим на игру с командой Мексики (0:1). "Мы буквально бились о стену после первого гола. Команда Швеции играла еще в более оборонительный футбол, чем сборная Мексики. У нас были хорошие шансы в начале, но мы чуть ли не с двух метров не попадали в ворота", - сообщил Вернер.

Тем не менее сборная Германии, по словам Вернера, продолжала играть в атакующий футбол, несмотря ни на что. "В этой тактике [атакующего футбола] был определенный риск, пропущенный гол - это результат неправильной передачи, но мы все равно старались атаковать, а когда теряли мяч, то возвращались назад", - добавил Вернер.

Немецкая команда сыграет свой заключительный матч группового этапа 27 июня - в Казани против сборной Южной Кореи. Шведы в тот же день встретятся с командой Мексики в Екатеринбурге. Обе игры начнутся в 17:00 мск и определят пару участников плей-офф, которыми может стать любая сборная в группе F.