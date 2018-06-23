Болельщики считают, что удача помогла сборной Германии обыграть шведов на ЧМ-2018

На протяжении всего матча болельщики и той, и другой команд находились в напряжении

На протяжении всего матча болельщики и той, и другой команд находились в напряжении. После гола, забитого шведами в конце первого тайма, на "подъеме" были их фанаты, а те, кто поддерживает футболистов Германии немного отчаялись. Но когда практически сразу после перерыва мяч оказался уже в шведских воротах, "немецкие" трибуны ожили, болельщики размахивали флагами и пели. После второго гола, оформленного со штрафного под занавес игры, они по- настоящему ликовали, а на выходе со стадиона танцевали, пели песни и обнимались.

Эмоции болельщиков

Лукас из Германии до сих пор не может поверить, что немцы выиграли у шведов, хотя, говорит он, второй тайм показывает, что победа является заслуженной. Он надеется, что субботний матч позволит немецким футболистам получить нужный настрой для дальнейших побед. "Такие матчи не забываешь, это лучше, чем 5:0, 6:0, такие матчи остаются на всю жизнь, потому что ты стоишь и ждешь, чтобы забили гол", - рассказал его друг Сергей Сасна.

Наталья Косолапова и Владислав Клименко из Белгорода покупали билеты за неделю до игры и считают это большой удачей. "Во втором тайме сборная Германии наконец-то проснулась, Кросс (забивший гол на последних минутах матча - прим. ТАСС) - это великолепный игрок", - отметили ребята.

"У меня за эту игру случилось, наверное, 80 сердечных приступов. Было так напряженно! Так что гол на последней минуте от Кросса был похож на чудо", - поделилась немецкая фанатка Элина.