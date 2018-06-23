Болельщики считают, что удача помогла сборной Германии обыграть шведов на ЧМ-2018

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Удача позволила немцам обыграть команду Швеции в матче чемпионата мира по футболу на групповом этапе, считают опрошенные ТАСС болельщики обеих сборных.
В субботу в матче группы F сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".
На протяжении всего матча болельщики и той, и другой команд находились в напряжении. После гола, забитого шведами в конце первого тайма, на "подъеме" были их фанаты, а те, кто поддерживает футболистов Германии немного отчаялись. Но когда практически сразу после перерыва мяч оказался уже в шведских воротах, "немецкие" трибуны ожили, болельщики размахивали флагами и пели. После второго гола, оформленного со штрафного под занавес игры, они по- настоящему ликовали, а на выходе со стадиона танцевали, пели песни и обнимались.
Лукас из Германии до сих пор не может поверить, что немцы выиграли у шведов, хотя, говорит он, второй тайм показывает, что победа является заслуженной. Он надеется, что субботний матч позволит немецким футболистам получить нужный настрой для дальнейших побед. "Такие матчи не забываешь, это лучше, чем 5:0, 6:0, такие матчи остаются на всю жизнь, потому что ты стоишь и ждешь, чтобы забили гол", - рассказал его друг Сергей Сасна.
Наталья Косолапова и Владислав Клименко из Белгорода покупали билеты за неделю до игры и считают это большой удачей. "Во втором тайме сборная Германии наконец-то проснулась, Кросс (забивший гол на последних минутах матча - прим. ТАСС) - это великолепный игрок", - отметили ребята.
"У меня за эту игру случилось, наверное, 80 сердечных приступов. Было так напряженно! Так что гол на последней минуте от Кросса был похож на чудо", - поделилась немецкая фанатка Элина.
Многие болельщики уверены, что немецкая команда может вновь стать чемпионом мира. Среди них - Шиш Свалник и Лазина Мона из Бангладеш. Они большие фанаты сборной Германии, пролетели половину материка специально ради этого матча и остались довольны, игру они назвали "восхитительной".
"В следующей игре нам надо быть лучше, сегодня нам просто повезло. Конечно, шведы тоже хорошо играли, но в будущем надо быть жестче и агрессивнее", - считает немецкий болельщик Маркус.
Многие болельщики сборной Швеции приехали в Сочи ради одного матча. После поражения команды настроение у шведских фанатов подавленное, однако надежды они не теряют. "Мы победим мексиканцев 3:1 без проблем", - сказал один из шведских фанатов ТАСС.
Как и болельщики немецкой сборной шведы уверены, что произошедшее, в первую очередь, вопрос удачи. "Игра была очень напряженной и тяжелой для нас, но так вышло, что сегодня удача была на стороне Германии", - считает шведский болельщик Даниэль.
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах. Стадион "Фишт" в Сочи уже принял игры Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0) и Германия - Швеция (2:1). Также здесь пройдет встреча Австралия - Перу (26 июня), по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля).