Немецкий футболист Хуммельс чувствует себя хорошо и готов сыграть в следующем матче ЧМ

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс находится в хороших физических кондициях после травмы и готов сыграть в следующем матче чемпионата мира. Об этом игрок сообщил журналистам.
Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Немцы забили победный гол на 95-й минуте матча усилиями полузащитника Тони Крооса. Хуммельс не принял участие в игре, ранее футболист получил мышечное повреждение на одной из тренировок.
"Сейчас я чувствую себя хорошо, хочу сыграть в следующем матче и готов к этому", - сказал Хуммельс.
Игрок считает, что сборная Германии заслуживает похвалы после волевой победы над шведами. "После первой игры (поражение от сборной Мексики со счетом 0:1) у нас было отвратительное состояние, и мы хотели исправить ситуацию. Думаю, что нам это удалось, мы заслужили некоторую похвалу. Нам сегодня повезло, но нужно дальше доказывать и показывать, что мы можем пройти в плей-офф", - отметил Хуммельс.
"Надо разобраться, почему пропустили гол, а у сборной Швеции возникло несколько моментов. Мы все ощущали давление, напряжение было большим, ведь наша команда изначально была в непростой ситуации, нам нужно было забивать. В конце концов, я рад, что нам удалось победить", - добавил футболист.
В первом тайме полузащитник сборной Германии Себастьян Руди в одном из эпизодов получил удар бутсой по лицу. Футболист был был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил полузащитник Илкай Гюндоган. Как сообщил главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв, у Руди диагностирован перелом носа.
"Проблемы есть, но нет никакой боли сейчас", - сказал Руди. "Было тяжело играть против шведов - они высокие и атлетичные, а у нас немного таких игроков, поэтому это было большой сложностью", - добавил он.
"Сегодня мы улучшили свою игру по сравнению с прошлым матчем и оставляли меньше пространства противнику. Главное, что в конце случился просто потрясающий гол Крооса", - заключил Руди.
Немецкая команда сыграет свой заключительный матч группового этапа 27 июня - в Казани против сборной Южной Кореи. Шведы в тот же день встретятся с командой Мексики в Екатеринбурге. Обе игры начнутся в 17:00 мск, в них определятся два участника плей-офф от группы F. Шансы на выход в 1/8 финала чемпионата мира имеют все четыре команды группы.