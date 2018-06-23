Немецкий футболист Хуммельс чувствует себя хорошо и готов сыграть в следующем матче ЧМ

Игрок считает, что борная Германии заслуживает похвалы после волевой победы над шведами

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс находится в хороших физических кондициях после травмы и готов сыграть в следующем матче чемпионата мира. Об этом игрок сообщил журналистам. Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Немцы забили победный гол на 95-й минуте матча усилиями полузащитника Тони Крооса. Хуммельс не принял участие в игре, ранее футболист получил мышечное повреждение на одной из тренировок. "Сейчас я чувствую себя хорошо, хочу сыграть в следующем матче и готов к этому", - сказал Хуммельс.

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Игрок считает, что сборная Германии заслуживает похвалы после волевой победы над шведами. "После первой игры (поражение от сборной Мексики со счетом 0:1) у нас было отвратительное состояние, и мы хотели исправить ситуацию. Думаю, что нам это удалось, мы заслужили некоторую похвалу. Нам сегодня повезло, но нужно дальше доказывать и показывать, что мы можем пройти в плей-офф", - отметил Хуммельс. "Надо разобраться, почему пропустили гол, а у сборной Швеции возникло несколько моментов. Мы все ощущали давление, напряжение было большим, ведь наша команда изначально была в непростой ситуации, нам нужно было забивать. В конце концов, я рад, что нам удалось победить", - добавил футболист. Руди не испытывает боль после перелома носа В первом тайме полузащитник сборной Германии Себастьян Руди в одном из эпизодов получил удар бутсой по лицу. Футболист был был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил полузащитник Илкай Гюндоган. Как сообщил главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв, у Руди диагностирован перелом носа.

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