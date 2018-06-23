Форсберг: сборной Швеции нужно сыграть фантастически против мексиканцев в матче ЧМ-2018

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2 в матче группового этапа чемпионата мира, пропустив на последних минутах встречи

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2 в матче группового этапа чемпионата мира. В активе шведов осталось три очка, столько же теперь на счету немецкой сборной. Лидером группы F является команда Мексики, набравшая шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018 перед последним туром групповой стадии.

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу должна сыграть фантастически в следующем матче чемпионата мира с мексиканцами, чтобы выйти в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник шведов Эмиль Форсберг.

"Следующий матч со сборной Мексики будет очень важным, это игра может помочь сбыться нашей мечте, которая стала дальше сегодня. В этом матче мы должны играть фантастически, хотя в любом случае какие-то команды не пройдут [в плей-офф]. После игры с немцами мы будем по привычке осторожны с мячом, а все остальное придет", - сказал Форсберг.

"Я думаю только о том, что нам надо сделать, чтобы достичь этой цели [попадания в плей-офф]. Мы хорошо сражались в матче с немцами, сделали все достойно, но, к сожалению, не смогли получить даже ничью", - добавил футболист.

Матч против команды Мексики сборная Швеции проведет 27 июня в Екатеринбурге. В параллельной игре в Казани встретятся немцы и южнокорейцы. Оба матча начнутся в 17:00 мск.