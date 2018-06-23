Футболист сборной Уругвая Хименес пропустит матч ЧМ-2018 с командой России из-за травмы

У игрока диагностировано повреждение квадрицепса, из-за которого он тренируется по индивидуальной программе

ТАСС, 24 июня. Защитник сборной Уругвая по футболу Хосе Хименес не сможет принять участие в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды России. Об этом сообщает пресс-служба уругвайской команды.

У футболиста диагностировано повреждение квадрицепса, из-за которого он тренируется по индивидуальной программе. На чемпионате мира в России Хименес провел два матча и отметился победным голом в ворота сборной Египта.

Матч Уругвай - Россия пройдет 25 июня в Самаре. Перед заключительным туром обе команды имеют по шесть очков и обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Россияне в турнирной таблице располагаются выше за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Ничья или победа гарантирует российской сборной первое место.