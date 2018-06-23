Мексиканские фанаты празднуют победу над южнокорейцами в Ростове-на-Дону песнями и танцами

Болельщики после игры добирались до центра города на специальных автобусах-шаттлах

В субботу сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики из Мексики после победы своей сборной в матче чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи гуляли по центральным улицам Ростова-на-Дону, пели песни на испанском, танцевали и учили русские слова, передает корреспондент ТАСС.

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Мексиканские болельщики после игры добирались до центра города на специальных автобусах-шаттлах, где сначала пели испанские песни, а затем кричали "Россия, вперед!". Доехав до центральной части Ростова, они обсуждали результат игры, показывали друг другу фото и видео, сделанные во время матча, а также пели традиционные песни и танцевали.

"Игра была хорошей, я горжусь сборной Мексики. Мы будем гулять всю ночь, кушать, возможно, пойдем в ночной клуб, - рассказал Эдгар из Мехико. - Я впервые в России, посетил Москву, Ростов-на-Дону, затем поеду в Екатеринбург. Люди здесь замечательные".

Давид, приехавший на матч из Колумбии, отметил, что игра была зрелищной. "Я из Колумбии, но у меня есть друзья из Мексики, поэтому я болею за сборную Мексики. Матч был зрелищный, Южная Корея - сильная команда, и сборной Мексики пришлось постараться, чтобы вырвать победу. Долго летел до России, здесь мне все нравится, хорошая еда", - сказал Давид.

Сборная Мексики одержала вторую победу на чемпионате мира и единолично вышла на первое место в группе F. Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня (17:00 мск).