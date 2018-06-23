Нарушений порядка на матче ЧМ-2018 Швеция - Германия в Сочи не зафиксировано

В субботу в матче группы F сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции не зафиксировали нарушений правопорядка на матче чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Германии в Сочи, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции в матче чемпионата мира

В субботу в матче группы F сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении полиции.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах, в том числе в Сочи. Помимо прошедшего матча, "Фишт" уже принял встречи Испания - Португалия (3:3) и Бельгия - Панама (3:0). Здесь также пройдут игра группового этапа Австралия - Перу (26 июня), по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля).