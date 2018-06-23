Ройс: немецким футболистам было психологически тяжело проигрывать шведам по ходу матча

Форвард отметил, что не все люди в Германии желали национальной сборной успеха

Команда Германии в субботу со счетом 2:1 одержала победу над шведами и набрала три очка. Ройс в начале второго тайма сравнял счет в матче, забив свой первый гол на чемпионатах мира, а затем отдал голевую передачу Тони Кроосу в эпизоде с победным мячом на 95-й минуте встречи. 29-летний Ройс был признан лучшим игроком матча.

"У нас сейчас только радость, мы уже несколько раз на этом чемпионате мира видели голы в концовке матчей. В сегодняшней игре мы оставались на достаточно высоком уровне и должны были выиграть. Мы всегда верили в свою команду, хотя проигрывать со счетом 0:1 сегодня было тяжело для психики. Штрафной удар в конце был нашей последней возможностью вырвать победу, поэтому снимаю шляпу перед Тони, испытываю огромное уважение к нему", - сказал Ройс.

Футболист отметил, что не все люди в Германии желали национальной сборной успеха. "Мне кажется, в Германии были такие люди, которые хотели бы видеть наше поражение уже на групповой стадии. Однако сегодня у нас были прекрасные голевые моменты, которые не получалось замкнуть, но сейчас уже все равно и на это, и на то, что говорят люди. Мы должны были победить, мы это сделали", - подчеркнул Ройс.

"На этом чемпионате мира мы видим, что очень многие играют со страстью, с открытым сердцем, все возможно с максимальными усилиями. Даже "маленькие" команды, как их называют, создают проблемы, в этом прелесть чемпионата мира. Мы же показали во втором тайме, что у нас есть потенциал для улучшения", - заключил нападающий сборной Германии.

Немецкая команда сыграет свой заключительный матч группового этапа 27 июня - в Казани против сборной Южной Кореи. Шведы в тот же день встретятся с командой Мексики в Екатеринбурге. Обе игры начнутся в 17:00 мск и определят пару участников плей-офф, которыми может стать любая сборная в группе F.