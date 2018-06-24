ФИФА открыла дело в отношении швейцарских игроков из-за способа празднования гола на ЧМ

После забитых мячей в матче против команды Сербии Гранит Джака и Джердан Шакири праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании

В пятницу сборная Швейцарии одержала победу над командой Сербии со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. После первого тайма швейцарцы уступали в счете - 0:1. Джака сравнял счет, Шакири забил победный гол.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири из-за способа празднования ими голов в матче чемпионата мира против команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение начать расследование в отношении поведения игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири во время празднования голов в матче с командой Сербии", - сказано в сообщении пресс-службы.

После забитых мячей родившиеся в семьях косовских албанцев Джака и Шакири праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании. Также Шакири вышел на матч в бутсах, на одной из которых был изображен флаг Швейцарии, а на другой - Косова.

Также открыто предварительное расследование в отношении главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича в связи с его заявлениями, сделанными после матча. Крстаич заявил, что немецкий судья Феликс Брых "ограбил" его команду на глазах у всего мира, не назначив пенальти в ворота швейцарцев. Также он добавил, что работу арбитра надо разбирать в Международном трибунале в Гааге.

Кроме того, ФИФА открыла расследование в отношении сербской футбольной ассоциации из-за беспорядков с участием болельщиков сборной Сербии. А также из-за демонстраций политических посланий агрессивного характера.