Английские фанаты в Нижнем Новгороде пообещали "выпить всю водку"

Англичанам ответили панамские болельщики, мелодично проскандировав несколько раз фразу "Olee, Panama!" и размахивая флагом государства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Английские фанаты, прилетевшие в Нижний Новгород на матч чемпионата мира по футболу, пообещали "выпить всю водку". Песню с такими словами они исполнили на пешеходной улице Большой Покровской, передают корреспонденты ТАСС.

Спустя несколько минут англичанам ответили панамские болельщики, мелодично проскандировав несколько раз фразу "Olee, Panama!" и размахивая флагом государства. Затем они спели песню и сыграли на барабане, разбрызгивая на собравшихся пиво. Находящиеся неподалеку полицейские спокойно реагируют на веселящихся болельщиков, но сотрудники отмечают, что готовы принять меры, если фанаты будут мешать пешеходам.

В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе пройдут матчи Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.