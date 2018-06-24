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24 июня, 00:05
Гости ЧМ-2018 в городах-организаторах посмотрят татарский балет и поучаствуют в карнавале
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Болельщики также смогут сходить в музеи и принять участие в фестивалях

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики, прибывшие на чемпионат мира по футболу в города России, в воскресенье смогут побывать на казачьем балу, посмотреть татарский балет, поучаствовать в карнавале, увидеть, как российские спортсмены сплавляются по рекам, а также принять участие в борьбе на поясах "Керяш", победитель в которой сможет получить в качестве приза живого барана.

Болельщики ЧМ в Казани, где в воскресенье состоится матч между Польшей и Колумбией, смогут посмотреть балет, посетив фестиваль "Шаляпин. Нуриев. Казань" в Татарском государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В нем будет представлен балет "Баядерка".

В Ростове-на-Дону болельщики смогут попасть на казачий бал в "Шолохов-центре", где гостей также научат традиционным танцам. На балу иностранцы смогут сделать фото в обмундировании казаков.

Карнавал и борьба на поясах

В городе Пушкине, который является частью Санкт-Петербурга, гости чемпионата смогут принять участие в карнавале "Царскосельский мундиаль", который проходит 23-24 июня. Те, кто в субботу не успел посетить город, названный в честь великого русского поэта, могут принять участие в танцевально-спортивном флешмобе, увидят настоящее барабанное шоу и разгадать загадки квеста про Царское село.

В Ленинградской области в воскресенье пройдут несколько мероприятий. Среди них историко-культурный фестиваль "Старая Ладога - первая столица Руси", которая познакомит гостей чемпионата с бытом русичей, варягов-скандинавов и финно-угорских племен, фольклорный фестиваль "ФермаФЕСТ", посвященный празднику "Ивана Купала" и спортивный праздник "Вуокса-2018", в рамках которого пройдет чемпионат Северо-Западного федерального округа по рафтингу (сплаву по рекам).

В Саранске болельщики ЧМ смогут принять участие в празднике Сабантуй (день плуга), который начнется в расположенном рядом селе Лямбирь в 11:00. Одним из центральных событий станет борьба на поясах "Керяш", победивший в ней по традиции получит в качестве приза живого барана. Кроме того, у них будет возможность посоревноваться в беге в мешках, распиливании бревна, битье горшков с закрытыми глазами или беге с коромыслом.

Музеи и русский колорит

В Волгограде гости из других стран смогут побывать в музее изобразительных искусств имени Машкова, расположенном в центре города. 24 июня здесь состоится праздник для семейной аудитории - сотрудники музея проведут мастер- классы по созданию художественного образа в живописи, познакомят детей и взрослых с миром искусств.

На городском фестивале болельщиков гостей ожидают конкурсы и мастер-классы в русских традициях, большая игровая программа "Народная игра", где они смогут сыграть в русские народные спортивные игры. Также состоится конкурс частушек на футбольную тематику.

В Нижнем Новгороде, где в воскресенье пройдет матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Панамы, состоится мультиформатное "Шоу-Нижний Новгород". В ходе мероприятия туристы смогут ознакомиться с историей нижегородского края, узнать о народных традициях и промыслах, а также попробовать традиционные русские блюда.

"Это простое, красивое шоу, которое позволит вернуться на 500 лет назад, окунуться в ярмарочную жизнь, которая когда-то была на Нижегородской ярмарке. Мы прославляем нижегородские промыслы, показываем эту красоту широкой публике", - отмечают организаторы мероприятия. Развлекательная программа также позволит участникам шоу помериться силой с русским "богатырем" или получить из рук кузнеца только что отчеканенную монету.

Футбол объединяет

В Сочи в это воскресенье пройдет турнир по уличному футболу между 16 российскими и немецкими командами. Турнир состоится на площади Флага в рамках проекта, инициированного управлением молодежного спорта и германо-российским форумом.

"Благодаря этому проекту молодые люди из Германии совместно c российскими сверстниками, познакомятся с богатой культурой, достопримечательностями и гостеприимством Сочи, а так же проведут товарищеский матч", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии курорта.

Днем на набережной Волги в Самаре пройдет торжественная церемония поднятия флагов России и Уругвая, а вечером в центре Самары состоится массовое шествие болельщиков сборной России. Также в городе состоится ежегодный фестиваль воздушных змеев, в рамках которого в небо поднимутся более 80 различных воздушных змеев, в том числе модели в виде сказочных героев и смайликов.

Музыкальная феерия

Тысячи гостей в выходной день ожидают на фестивале болельщиков на площади Южного мола сочинского морского порта. Вокальный ансамбль "Барин" представит народные песни и хиты прошлых лет. Фольклорную тему продолжит фолк-рок российской рок-группы "7Б". Кроме того, в программе - выступление DJ Ametisto.

На сцене фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде выступит диджей из Великобритании Пол Окенфолд. Также на сцену фан-феста выйдет один из лучших российских диджеев Александр Попов. Выступление запланировано с 23:00 до 00:00.

В Екатеринбурге, который в воскресенье примет третий мачт чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Сенегала, состоится музыкальный фестиваль "Денис Мацуев представляет". Народный артист России, пианист, посол чемпионата мира по футболу Денис Мацуев встретится со зрителями в Свердловской филармонии. В городской фан-зоне болельщиков ждут на международном фестивале по чирлидингу.

Калининград порадует болельщиков специальным концертом "Футбольная увертюра. Секунда до старта!", который посвящен футболу и спорту.

"Калининградская филармония не могла остаться в стороне от чемпионата мира по футболу, который проходит также и в нашем городе. В честь столь грандиозного события подготовлен специальный концерт, посвященный футболу и спорту вообще", - сообщили в учреждении.

Музыкальный вечер, по словам организаторов, станет звуковой иллюстрацией истории отечественного спорта. В исполнении концертного духового оркестра и солистов филармонии прозвучат сочинения советских композиторов Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова ("Время, вперед!"), цикл песен о спорте Александры Пахмутовой.

Прозвучат современные зарубежные произведения, исполнявшиеся на торжественных церемониях открытия и закрытия крупных спортивных состязаний и Олимпиад, как, например, "Барселона", исполненная Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри и ставшая гимном Летних Олимпийских игр 1992 года в Испании.

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