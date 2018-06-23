Лёв: футболист сборной Германии Руди получил перелом носа в матче ЧМ-2018 со шведами

Также наставник немецкой команды рассказал о состоянии здоровья защитника Матса Хуммельса, который из-за травмы пропустил матч со шведской командой

В субботу сборная Германии обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группы F. В первом тайме Руди в одном из эпизодов получил удар бутсой по лицу и вынужден был покинуть поле. Вместо него в игру вступил Илкай Гюндоган.

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Себастьян Руди получил перелом носа в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Швеции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв.

Сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции в матче чемпионата мира

"У Ройса были судороги за десять минут до конца матча, Руди сломали нос", - сказал Лёв.

Также наставник немецкой команды рассказал о состоянии здоровья защитника Матса Хуммельса, который из-за травмы пропустил матч со шведской командой. "Хуммельс наверняка сможет нам помочь в следующем матче, но посмотрим с составом ближе к игре", - отметил Лёв.

Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам из-за результата в очной встрече.

В следующем матче 27 июня сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи в Казани.