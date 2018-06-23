Лёв назвал матч ЧМ-2018 между сборными Германии и Швеции детективом и чистой драмой

Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира, забив мяч на 95-й минуте встречи

Сборная Германии в субботу обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в матче группового этапа чемпионата мира. Немцы забили победный гол на 95-й минуте, автором мяча стал полузащитник Тони Кроос.

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Швеции сравним с детективом и чистой драмой. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв.

"Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство (на 82-й минуте был удален защитник Жером Боатенг - прим. ТАСС). Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть. До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент", - сказал Лёв.

Немцы набрали три очка и сравнялись по этому показателю со шведами. Лидером группы F является команда Мексики, имеющая в активе шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

"Мне понравился тот факт, что во втором тайме мы не нервничали из-за отставания и не стали играть суетливо. Мы старались правильно подготовить наши шансы, быстро пасоваться, чтобы шведы устали. Наша команда создавала высокий уровень давления, мне понравился моральный настрой моих футболистов, чувствовалась уверенность, что мы сможем переломить ход игры. Конечно, в первом тайме были неприятные моменты, мы допускали ошибки, но оставались уверенными в своей победе", - отметил Лёв.

Заключительные матчи в группе F пройдут 27 июня. Сборная Германии сыграет с южнокорейцами в Казани, а шведы встретятся с командой Мексики в Екатеринбурге. Оба матча начнутся в 17:00 мск.