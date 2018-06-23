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24 июня, 00:09
Сборная Англии сыграет с командой Панамы на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Англии
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Ближайшие матчи
24 июня, 15:00
Групповой этап
АнглияПанама
24 июня, 18:00
Групповой этап
ЯпонияСенегал
24 июня, 21:00
Групповой этап
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Воскресными матчами завершается программа второго тура группового раунда, в этот день могут определиться еще четыре досрочных участника плей-офф

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Три матча в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани пройдут в воскресенье на чемпионате мира по футболу. Второй тур в группе G завершат сборные Англии и Панамы, тогда как в группе H сыграют команды Японии и Сенегала, а также Польши и Колумбии.

Воскресными матчами завершается программа второго тура группового раунда, в этот день могут определиться еще четыре досрочных участника плей-офф. Ими могут стать команды Бельгии, Англии, Японии и Сенегала. Англичанам для путевки в плей-офф необходимо обыграть команду Панамы, которая в стартовой игре турнира была разгромлена бельгийцами. Кроме того, если панамцы не смогут победить родоначальников футбола, выход в 1/8 финала гарантирует себе сборная Бельгии, накануне разгромившая тунисцев - 5:2.

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Сборные Англии и Панамы сыграют в 15:00 мск на стадионе "Нижний Новгород". Англичане выиграли в стартовом матче у тунисцев (2:1), панамцы же разочаровали в стартовой встрече, так что фаворит предстоящей игры очевиден. Сборная Панамы дебютировала на чемпионатах мира, не обладая известными за пределами Америки футболистами, главной звездой команды является колумбийский тренер Эрнан Гомес, который ранее выводил на чемпионаты мира родную команду и эквадорскую. Однако уровень сборной Панамы пока не позволяет ей рассчитывать на плей-офф.

Англичане достаточно неплохо сыграли в стартовом туре, благодаря дублю капитана Гарри Кейна одержав заслуженную победу, пусть и на последней минуте. Обновленная английская сборная обладает неплохим потенциалом. Матч с панамцами может пропустить полузащитник Деле Алли, который получил небольшую травму во встрече с тунисцами. Не исключено, что с первых минут игру начнут Рубен Лофтус-Чик или Маркус Рэшфорд.

Гомес отметил, что стартовый состав панамцев будет таким же, как в прошлом матче с командой Бельгии (0:3). "Будет очень жесткий матч. Мы смотрели видеозаписи выступлений сборной Англии, они тактически хорошо готовы, в короткий пас нормально играют, у них широкая скамейка запасных", - отметил колумбийский тренер. Его английский коллега Гарет Саутгейт отметил, что хорошо изучил соперника и никаких особых сюрпризов от панамцев не ждет.

Матч сборных Англии и Панамы обслужит судейская бригада во главе с Геадом Гришей из Египта.

Второй шанс Польши и Колумбии

Первые матчи в группе H принесли неожиданные результаты, победы команды Японии над колумбийцами и сборной Сенегала над поляками с одинаковым счетом 2:1. Хотя именно южноамериканская и европейская сборная считались фаворитами группы. Проигравший в их очной воскресной встрече лишится надежд на выход из группы, если во встрече японцев и сенегальцев будет ничья.

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Сборные Польши и Колумбии в 21:00 мск выйдут на поле "Казань-Арены" в матче на выживание, при этом победитель далеко не гарантирует себе выход в плей-офф. При этом поражение команды Колумбии от японцев во многом было обусловлено удалением уже на 3-й минуте полузащитника Карлоса Санчеса. В концовке колумбийской сборной в меньшинстве явно не хватило сил, но в целом команда выглядела неплохо.

Тогда как польская сборная во встрече с сенегальцами слабо выступила в атаке, допустив два решающих промаха в обороне, которые и стоили ей поражения. Польской команде явно на хватает ведущего защитника Камиля Глика, который пока не успевает восстановиться после травмы.

Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман рассчитывает с первых минут на своего лидера Хамеса Родригеса, который во встрече с японцами вышел лишь во втором тайме и выглядел блекло, не успев набрать форму после небольшого повреждения. "Хамес - фундаментальный футболист для нашей команды. И он может сыграть вместе с Хуаном Кинтеро", - заявил Пекерман. Вышедший в основном составе в матче с японцами вместо Родригеса полузащитник аргентинского клуба "Ривер Плейт" Кинтеро забил единственный мяч колумбийцев.

Главный арбитр матча команд Польши и Колумбии - Сесар Рамос из Мексики. Дисквалифицирован Карлос Санчес, которого в составе сборной Колумбии наверняка заменит Вильмар Барриос.

Противостояние лидеров

В 18:00 мск на "Екатеринбург-Арене" встретятся команды Японии и Сенегала. Победитель этой встречи может досрочно выйти в 1/8 финала, если в матче поляков и колумбийцев будет ничья. При этом даже поражение оставляет командам Японии и Сенегала неплохие шансы на выход из группы.

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Сенегальцы во встрече с поляками оставили неплохое впечатление - своей физической подготовкой, дисциплинированностью и умением выжимать максимум из голевых моментов. Сумели набрать три очка и японцы, которые имели преимущество в одного футболиста на протяжении почти всех 90 минут встречи с колумбийцами, азиатская команда неплохо готова физически и обладает надежной обороной.

Наставник сборной Японии Акира Нисино отметил, что не станет менять победный состав. Специалист рассказал, что команда опасается скоростных африканцев, особенно форварда английского "Ливерпуля" Садио Мане, поэтому футболисты будут играть осторожно. Но при этом необходимо будет идти на риск и атаковать, чтобы добиться победы.

Футболисты сборной Сенегала накануне провели тренировку, во время которой исполнили танец, длившийся около минуты. Журналисты ряда стран остались в приятном недоумении, они не поняли, что означает этот ритуал. Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе надеется, что его подопечные будут фаворитами предстоящей встречи.

Главный арбитр матча сборных Японии и Сенегала - Джанлука Рокки из Италии.

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