Посол: сборная Германии обыграла команду Швеции на ЧМ-2018 за счет воли к победе

Рюдигер фон Фрич оценил высокую организацию чемпионата мира по футболу в России

В субботу в матче группы F сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболисты сборной Германии обыграли команду Швеции во втором туре группового этапа чемпионата мира за счет воли к победе. Такое мнение ТАСС высказал посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

"Сегодня был потрясающий и сложный матч, стоит признать, что сборная Германии не все делала правильно, но боролась до конца и сумела выиграть матч. Меня особенно впечатлило, что команда Германии, под конец оставшаяся вдесятером, смогла проявить волю к победе и добиться нужного результата. По сравнению с прошлым матчем, когда мы играли против команды Мексики, подопечные Йоахима Лёва шли вперед до конца, и эти усилия были вознаграждены. Надеюсь, что сборная Германии по футболу будет продолжать в том же духе", - сказал фон Фрич.

Также посол оценил высокую организацию чемпионата мира по футболу в России. "С самого начала чемпионата мира по футболу, я много где побывал в Москве и сумел оценить всю атмосферу гостеприимства. Считаю, что в этой атмосфере есть заслуга и команды России, которая великолепно проводит турнир и смогла одержать победу в своем первом матче над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0, благодаря чему атмосфера праздника дополнилась новыми эмоциями", - отметил посол.

Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам из-за результата в очной встрече.

В следующем матче 27 июня сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи в Казани.