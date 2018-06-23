Эксперт: сборная Германии остается одним из фаворитов ЧМ по футболу

В субботу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 благодаря мячу, забитому в компенсированное время

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу остается одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира в России, несмотря на не столь уверенный старт на турнире. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР и обладатель Кубка СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин.

В субботу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 благодаря мячу, забитому в компенсированное время. В своем стартовом матче на турнире немцы уступили мексиканцам (0:1). После двух туров сборная Мексики занимает первое место в группе F с двумя победами (6 очков), команды Германии и Швеции набрали по 3 очка, южнокорейцы - 0.