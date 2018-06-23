Эксперт: сборная Германии остается одним из фаворитов ЧМ по футболу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу остается одним из главных претендентов на победу в чемпионате мира в России, несмотря на не столь уверенный старт на турнире. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР и обладатель Кубка СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин.
В субботу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 благодаря мячу, забитому в компенсированное время. В своем стартовом матче на турнире немцы уступили мексиканцам (0:1). После двух туров сборная Мексики занимает первое место в группе F с двумя победами (6 очков), команды Германии и Швеции набрали по 3 очка, южнокорейцы - 0.
"Немцы проявили характер. Забили победный мяч на последней минуте - это дорогого стоит, - отметил эксперт. - Шведы тоже играли хорошо. Думаю, что сборная Германии является главным претендентом на титул вместе с командами Бельгии, Франции и Бразилии. Эти четыре команды пока производят на меня наибольшее впечатление, и сложно кому-то отдать предпочтение".
В заключительном туре группового этапа сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи, а шведская команда с мексиканцами. Матчи пройдут 27 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени. Сборная Германии является четырехкратным и действующим чемпионом мира.