Главный тренер сборной Швеции очень тяжело воспринял поражение от немцев на ЧМ-2018

После матча Янне Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной

Сборная Швеции в субботу уступила команде Германии со счетом 1:2 в матче группового этапа чемпионата мира, встреча прошла в Сочи. В активе шведов три очка, столько же теперь на счету сборной Германии. Лидером группы F является команда Мексики, одержавшая две победы и набравшая шесть очков, аутсайдером - сборная Южной Кореи (0 баллов). Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Поражение от команды Германии на чемпионате мира является самым тяжелым результатом в карьере главного тренера сборной Швеции по футболу Янне Андерссона. Об этом специалист сообщил на пресс-конференции.

"Сейчас внутри меня преобладают эмоции, хотя мы реализовали хорошие ходы и сыграли так, как мы и намеревались. Забили изумительный гол, все это видели, а если бы мы получили пенальти на нападающем Маркусе Берге, мы были бы в состоянии лидировать еще увереннее. Думаю, что немцы не создавали много шансов, мы хорошо оборонялись, я никого не обвиняю. Наверное, это самый тяжелый результат в моей карьере, ведь мы не набрали даже одного очка, но надежда умирает последней, к следующему матчу мы вернемся", - сказал Андерссон.

На 82-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален защитник сборной Германии Жером Боатенг. "Удаление произошло очень поздно, наши игроки к тому моменту уже устали. Мы уже теряли мячи, но контролировали ситуацию достаточно хорошо до штрафного удара [который реализовал Тони Кроос]. Мы организованно играем, выступая с такими оппонентами, поэтому игроки сильно устают к концу матча", - отметил Андерссон.

После матча главный тренер сборной Швеции вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной. "Некоторые люди из немецкой команды праздновали и бегали в нашу сторону, как бы напрыгивая на нас. Мы не были в восторге от такого поведения, после финального свистка обычно пожимают руки, а не нападают на соперника. Вы празднуете свою победу в своей команде, так оставьте оппонента", - эмоционально высказался Андерссон.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира сборная Швеции проведет 27 июня в Екатеринбурге против команды Мексики. В параллельной игре в Казани встретятся немцы и южнокорейцы. Оба матча начнутся в 17:00 мск.