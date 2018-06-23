Источник: футболисту сборной Перу Фарфану предварительно диагностировано сотрясение мозга

Официальные комментарии врачей на данный момент получить не удалось

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нападающему сборной Перу по футболу и московского "Локомотива" Джефферсону Фарфану предварительно диагностировано сотрясение мозга, на данный момент ведутся дополнительные обследования игрока. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к футболисту.

Фарфан был отправлен в больницу после столкновения на субботней тренировке команды в подмосковных Химках, где сборная Перу базируется во время чемпионата мира. Фарфан столкнулся с игроком молодежной сборной Перу Джереми Агирре, после чего упал и потерял сознание.

"На данный момент рабочий диагноз Фарфана - сотрясение головного мозга. Сейчас в максимальном объеме проводится допобследование. Врачи решили оставить его на три дня в больнице, в понедельник его должен осмотреть заведующий отделением. Серьезной угрозы здоровью футболиста нет", - сказал источник.

Официальные комментарии врачей на данный момент получить не удалось.

В минувшем сезоне Фарфан в составе московского "Локомотива" провел 32 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 7 голевых передач, став чемпионом России. Сборная Перу проиграла две стартовые встречи на чемпионате мира по футболу и лишилась шансов выйти в плей-офф. Участие Фарфана в матче против сборной Австралии, который пройдет в Сочи 26 июня, остается под вопросом.