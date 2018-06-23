Ройс признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу Германия - Швеция

В субботу в матче группы F сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Марко Ройс признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Швеции.

Сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции в матче чемпионата мира

В субботу в матче группы F сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1. Ройс отметился забитым мячом.

Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам из-за результата в очной встрече.

Сборная Южной Кореи очков не набрала.

В следующем матче 27 июня сборная Германии сыграет с командой Южной Кореи в Казани.