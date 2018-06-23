Нарушений правопорядка на игре ЧМ Южная Корея - Мексика в Ростове не зафиксировано

Меры по обеспечению безопасности приняли сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области не зафиксировали нарушений правопорядка во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Южной Кореи, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - говорится в сообщении.

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону в субботу на стадионе "Ростов-Арена".

В Ростове-на-Дону в рамках ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа, 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). В Ростове-на-Дону состоятся еще два матча: на групповом этапе сыграют команды Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.