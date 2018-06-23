Сборная Германии одержала волевую победу над командой Швеции в матче чемпионата мира

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы F прошла в Сочи на стадионе "Фишт".
Счет в матче на 32-й минуте открыл нападающий сборной Швеции Ула Тойвонен. Марко Ройс забил ответный мяч на 48-й минуте. Победный гол на 95-й минуте забил немецкий полузащитник Тони Кроос. В случае поражения в этом матче немцы теряли шансы на выход в плей-офф.
Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам из-за результата в очной встрече. Сборная Южной Кореи очков не набрала.
В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Мексики в Екатеринбурге. Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи. Оба матча пройдут 27 июня (17:00 мск).