Рекорд посещаемости стадиона "Фишт" в Сочи установлен на матче ЧМ-2018 Германия - Швеция

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости сочинского стадиона "Фишт" второй раз обновлен по ходу чемпионата мира по футболу. По официальным данным, матч группы F между сборными Германии и Швеции собрал 44 287 зрителей.
Предыдущий рекорд посещаемости "Фишта" был установлен 15 июня в игре группы В между командами Португалии и Испании. Матч завершился со счетом 3:3, его посетили 43 866 зрителей.
Сочинский стадион "Фишт" был построен в Олимпийском парке к Играм 2014 года. На церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр на трибунах "Фишта" собиралось около 40 тысяч зрителей.
После Олимпиады на "Фиште" была проведена реконструкция для Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира. Первым футбольным матчем на стадионе стала товарищеская игра сборных России и Бельгии (3:3, 28 марта 2017 года), собравшая 39 тысяч зрителей.
Официальная вместимость стадиона во время чемпионата мира составляет 44 287 мест.