Рекорд посещаемости стадиона "Фишт" в Сочи установлен на матче ЧМ-2018 Германия - Швеция

Встречу посетили 44 287 зрителей

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости сочинского стадиона "Фишт" второй раз обновлен по ходу чемпионата мира по футболу. По официальным данным, матч группы F между сборными Германии и Швеции собрал 44 287 зрителей.

Предыдущий рекорд посещаемости "Фишта" был установлен 15 июня в игре группы В между командами Португалии и Испании. Матч завершился со счетом 3:3, его посетили 43 866 зрителей.