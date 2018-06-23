Английские болельщики поддержали московский "Спартак" в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Английские болельщики, приехавшие в Нижний Новгород на матч чемпионата мира по футболу, поддержали московский "Спартак". Вместе с россиянами они исполнили кричалку столичного клуба на одной из улиц города, передают корреспонденты ТАСС.
"Spartak"! Moscow! Oleee!" - сливались воедино голоса россиян и иностранцев на пешеходной улице Большой Покровской, недалеко от главного входа в фан-зону.
Бритиши топят за "Спартак" pic.twitter.com/SqhtpX7owJ— Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 23 июня 2018 г.
"Конечно, я знаю такой клуб. В прошедшем сезоне он играл против английского "Ливерпуля", и я даже симпатизировал вашим футболистам. Сам я фанат "Тоттенхэма", у нас не очень хорошие отношения с болельщикам "Ливерпуля", поэтому я искренне переживал за "Спартак" в тех матчах", - сказал англичанин Джейкоб.
В Нижнем Новгороде прошли два матча группового этапа чемпионата мира по футболу: 18 июня сыграли команды Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня встретились сборные Аргентины и Хорватии (0:3). Также в городе пройдут матчи Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игра 1/8 финала и четвертьфинал.