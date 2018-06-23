Английские болельщики поддержали московский "Спартак" в Нижнем Новгороде

В воскресенье сборная Англии в Нижнем Новгороде сыграет с командой Панамы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Английские болельщики, приехавшие в Нижний Новгород на матч чемпионата мира по футболу, поддержали московский "Спартак". Вместе с россиянами они исполнили кричалку столичного клуба на одной из улиц города, передают корреспонденты ТАСС.

"Spartak"! Moscow! Oleee!" - сливались воедино голоса россиян и иностранцев на пешеходной улице Большой Покровской, недалеко от главного входа в фан-зону.