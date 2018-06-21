По пути болельщики вели блог, в котором рассказывали о своей дороге

"Из Гамбурга, Германия, мы проехали на нашем трейлере 3 тыс. км до побережья. Мы проехали через Латвию, от границы поехали в Москву, и от Москвы сюда", - рассказал Маттиас.

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Маттиас Бартль и его сын Жанник из Гамбурга проехали на своем микроавтобусе 3 тыс. км, чтобы посмотреть матч Германия - Швеция в Сочи. За пять дней пути они отметили, что россияне очень дружелюбные, сообщили путешественники ТАСС.

Болельщик уточнил, что вместе с 16-летним сыном приехал в Россию в первый раз. В Сочи они посетят игру Германия - Швеция. Также планировали попасть на матч своей сборной в Казань, но не хватило времени на дорогу. Остальные игры они планируют смотреть по телевизору, когда вернутся домой - из Гамбурга до Сочи они добрались за пять дней, в обратном направлении им предстоит проехать еще 3 тыс. км. Некоторое время Маттиас и Жанник проведут в Сочи: например, на завтра у них план искупаться в Черном море.

"Поразило, что в России все люди дружелюбные, готовы помочь. Есть одна действительно удивительная история: в отеле, где мы живем, хозяева - люди средних лет - не разговаривают по-английски. А их шестилетний ребенок говорит очень легко, и он у нас переводчик", - поделился впечатлениями от поездки Маттиас.

На всем протяжении пути болельщики вели блог, и в нем рассказывали не только о дороге, но и талисмане - героине немецкого мультика пчеле Майе.

Он добавил, что в целом в России им очень понравилось, но в следующий раз они поедут сюда не на машине, а самолетом или поездом. "В России <...>, на мой взгляд, не хватает автомагистралей - в основном маленькие дороги, по которым слишком долго ездить. Например, от Краснодара до Сочи мы ехали всю ночь, потому что перед Сочи дорога очень извилистая (трасса идет по горам и на ней множество крутых поворотов)", - пояснил собеседник.

О чемпионате

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах, в том числе на стадионе "Фишт" в Сочи. Матч Швеция - Германия начался 23 июня в 21:00 мск.

Кроме того, "Фишт" уже принял матчи Испания - Португалия (3:3) и Бельгия - Панама (3:0). Также здесь пройдут встреча Австралия - Перу (26 июня), по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля).