Бразильские футболисты Данило и Коста не сыграют в матче с сербами на ЧМ-2018

Встреча состоится 27 июня на московском стадионе "Спартак"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Бразилии по футболу Данило и Дуглас Коста пропустят заключительную встречу группового этапа чемпионата мира против команды Сербии из-за повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Данило получил травму в четверг на тренировке в преддверии матча второго тура мирового первенства против сборной Коста-Рики (2:0). Защитник бразильской команды почувствовал дискомфорт в правом бедре и покинул занятие. Медицинское обследование выявило повреждение ягодичной мышцы. Футболист пропустил матч с костариканцами, вместо него на поле вышел Фагнер.

Дуглас Коста пожаловался на боль в области задней поверхности правого бедра в концовке встречи с командой Коста-Рики. Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что травма незначительная, но срок восстановления пока не известен. Игрок останется в Сочи, где бразильцы базируются во время чемпионата мира, для прохождения восстановительных процедур.