Бразильские футболисты Данило и Коста не сыграют в матче с сербами на ЧМ-2018

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Бразилии по футболу Данило и Дуглас Коста пропустят заключительную встречу группового этапа чемпионата мира против команды Сербии из-за повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
Данило получил травму в четверг на тренировке в преддверии матча второго тура мирового первенства против сборной Коста-Рики (2:0). Защитник бразильской команды почувствовал дискомфорт в правом бедре и покинул занятие. Медицинское обследование выявило повреждение ягодичной мышцы. Футболист пропустил матч с костариканцами, вместо него на поле вышел Фагнер.
Дуглас Коста пожаловался на боль в области задней поверхности правого бедра в концовке встречи с командой Коста-Рики. Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что травма незначительная, но срок восстановления пока не известен. Игрок останется в Сочи, где бразильцы базируются во время чемпионата мира, для прохождения восстановительных процедур.
"Данило и Коста не поедут с нами Москву на матч с сербами и останутся в Сочи. Здесь есть все необходимое, чтобы поправиться как можно скорее. Они пройдут курс необходимых физиотерапевтических процедур, после чего можно будет сказать, когда футболисты вернутся в состав. Мы с оптимизмом смотрим на эту ситуацию и надеемся, что игроки еще помогут сборной на чемпионате мира", - сказал Ласмар.
В сезоне-2017/18 Дуглас Коста провел в составе итальянского "Ювентуса" 47 матчей в различных турнирах, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач, став чемпионом Италии. На счету Данило 38 матчей, три гола, две передачи и титул чемпиона Англии в составе "Манчестер Сити". После двух стартовых игр на чемпионате мира сборная Бразилии набрала четыре очка и делит первое место в группе E с командой Швейцарии, опережая ее по разнице забитых и пропущенных мячей. В последнем туре 27 июня бразильцы на стадионе "Спартак" в Москве сыграют со сборной Сербии.