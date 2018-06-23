Лосано: "Ростов-Арена" стала для мексиканцев самым комфортным стадионом на ЧМ

В субботу сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сборной Мексики очень понравилось играть на "Ростов-Арене", футболисты считают ее самым удобным стадионом из тех, на которых им приходилось играть на чемпионате мира. Об этом рассказал журналистам нападающий мексиканцев Ирвинг Лосано.

"Мы играли здесь на двух стадионах, и этот оказался для нас самым приятным и удобным, - заметил Лосано. - Во многом такая оценка была сделана из-за того, как нас принимали в Ростове, как за нас болели. Что касается нашего выступления на чемпионате мира, то мы намерены работать дальше и улучшать свой результат". Первый матч на чемпионате мира команда Мексики провела в Москве на стадионе "Лужники", где обыграла сборную Германии (1:0).

"Сейчас сборная Мексики едина как никогда, - продолжил футболист. - Нам нужно сейчас проанализировать прошедшую игру и использовать полученный опыт в следующем матче".

Сборная Мексики, взяв верх над южнокорейцами, одержала вторую победу на чемпионате мира и единолично вышла на первое место в группе F. Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня (17:00 мск).