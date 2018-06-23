Вратарь мексиканцев Очоа назвал превосходной организацию ЧМ-2018 в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа считает организацию чемпионата мира по футболу в России превосходной. Об этом он сказал после матча с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.
"Тут все превосходно. Мы живем в отеле со своими семьями. Все хорошо подготовлено на чемпионате мира", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Также Очоа отметил, что планирует отпраздновать победу над южнокорейцами вместе с семьей, чтобы у них тоже остались впечатления от чемпионата.
Сборная Мексики базируется на чемпионате мира в подмосковном Новогорске, там же, где живет и российская команда.
Мексиканцы одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове- на-Дону в субботу.
В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня.