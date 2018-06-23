Вратарь мексиканцев Очоа назвал превосходной организацию ЧМ-2018 в России

Также Очоа отметил, что планирует отпраздновать победу над южнокорейцами вместе с семьей, чтобы у них тоже остались впечатления от чемпионата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа считает организацию чемпионата мира по футболу в России превосходной. Об этом он сказал после матча с командой Южной Кореи в Ростове-на-Дону.

"Тут все превосходно. Мы живем в отеле со своими семьями. Все хорошо подготовлено на чемпионате мира", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Также Очоа отметил, что планирует отпраздновать победу над южнокорейцами вместе с семьей, чтобы у них тоже остались впечатления от чемпионата.