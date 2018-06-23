Тренер: в команде Мексики на ЧМ-2018 собраны исключительные футболисты

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа. В первом туре команда Мексики обыграла сборную Германии - 1:0. Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио считает, что в его команде собраны исключительные игроки, но они не должны почивать на лаврах двух побед на чемпионате мира по футболу в России. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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"Мы не должны почивать на лаврах наших побед, нам надо быть скромными, спокойными, сдержанными, готовиться к следующему матчу как будто это последняя игра и постараться пройти как можно дальше на этом чемпионате мира. У нас просто прекрасные, исключительные игроки", - сказал Осорио.

"Надо восстановиться перед следующей встречей, это будет очень важная игра для всех команд в нашей группе", - добавил он.

Тренер отметил, что несмотря на критику, с которой периодически обрушиваются на команду и ее тренера в Мексике, болельщики "действительно поддерживают свою команду".

В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня.