Гуардадо: Сборная Мексики по футболу хочет выиграть чемпионат мира

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону в субботу.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики хочет выиграть чемпионат мира по футболу, который проходит в России. Об этом заявил полузащитник команды Андрес Гуардадо после матча группового этапа турнира против команды Южной Кореи.

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"Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего. Мы хотим победить в этом чемпионате мира, так же, как и сегодня одержали победу. Мы улучшили свои возможности этими двумя победами", - сказал он.

По его словам, футболистам в игре им помогала поддержка болельщиков, которые приехали посмотреть на игру сборной. "Наши болельщики ждали нашей победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания. Для нас эта победа над корейцами большая радость", - добавил он.

Сборная Мексики одержала вторую победу на чемпионате мира и единолично вышла на первое место в группе F. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня.