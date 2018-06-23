Очоа: сборная Мексики намерена выйти в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе

Сборная Мексики в субботу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики намерена выиграть в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу у команды Швеции и выйти в плей-офф с первого места в группе. Об этом заявил журналистам голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

Сборная Мексики в субботу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа и с шестью очками вышла в единоличные лидеры группы. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня. В субботу сборная Швеции, в активе которой три очка, играет с командой Германии и ведет после первого тайма со счетом 1:0.

"Для нас первостепенно выиграть у Швеции и занять первое место в группе", - сказал Очоа.