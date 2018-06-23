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23 июня, 21:52
Мексиканцы обыграли южнокорейцев на ЧМ-2018 и на поле, и на трибунах
Футболисты сборной Мексики
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Встреча завершилась победой мексиканской команды со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Три жарких июньских дня Ростов-на-Дону благодаря нашествию мексиканских фанатов был раскрашен в зелено-бело-красные цвета флага этой страны. Апофеозом этого красочного карнавала стал матч чемпионата мира между сборными Мексики и Южной Кореи, в котором, к радости многотысячной испаноязычной армии фанатов, победу одержали футболисты из Северной Америки - 2:1.

Первые болельщики из Мексики приехали в Ростов-на-Дону еще до того, как их команда сыграла в Москве первый матч на этом турнире со сборной Германии, в котором одержала победу (1:0). С самого начала они вели себя очень шумно и дружелюбно, почти сразу же влюбив в себя весь город, но к субботе малочисленный поначалу ручеек мексиканских болельщиков превратился в бурную и клокочущую только положительными эмоциями реку. За три часа до начала матча фанаты сборной Мексики собрались в центре города в большую колонну и под звуки барабанов с огромным флагом и зажигательными песнями двинулись к "Ростов-Арене". Плечом к плечу с мексиканцами шли на футбол и российские болельщики, большинство из которых были жителями Ростова.

"Приезд в Ростов сборной Мексики и болельщиков из этой страны превратил наш город на несколько дней в Мехико-на- Дону, - сказал ТАСС один из ростовчан, у которого на щеке был нарисован мексиканский флаг. - И это здорово, такого праздника в нашем городе не было никогда раньше. Мексиканцы - очень дружелюбные люди, за эту неделю у меня появилось очень много новых друзей. Сегодня я буду болеть за их сборную".

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Сами мексиканцы в беседах с журналистами ТАСС в один голос отдавали должное российскому гостеприимству. Они не уставали раздавать комплименты ростовчанкам, которые в эти дни устроили на центральных улицах города для темпераментных гостей из Северной Америки настоящий парад мод, где каждая из них старалась стать королевой.

"Россия превосходно проводит чемпионат мира, - отметил в беседе с ТАСС болельщик по имени Пабло, приехавший в Ростов-на-Дону из мексиканского города Тампико. - Я нахожусь здесь почти 10 дней, и за это время мне удалось убедиться в том, что ваша страна отлично подготовилась к турниру. Через восемь лет чемпионат мира пройдет и в нашей стране, и Мексике нужно будет очень сильно постараться, чтобы достичь уровня России. Организация чемпионата мира - 2018, на мой взгляд, является эталонной".

По последним оценкам правоохранительных органов, в день матча в Ростове-на-Дону находилось 17 тыс. болельщиков из Мексики.

Мексиканцы играли с максимальным настроем

На поле мексиканцы также задавали тон. Автором первого мяча в игре стал полузащитник мексиканцев Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте. Хавьер Эрнандес на 66-й минуте удвоил преимущество своей команды. Южнокорейцам удалось сократить отставание в концовке матча, мяч забил Сон Хын Мин на первой добавленной минуте.

"Я считаю, что мы пока играем очень хорошо, - заявил журналистам главный тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио. - Мы уделили больше внимания матчу против сборной Южной Кореи, чем игре против сборной Германии. Очень часто так бывает: когда играешь против команды из страны, где меньше футбольная история, кажется, что можно почивать на лаврах, играть расслабленно, команда не может сосредоточиться. Но мы говорили о том, что надо настраиваться на каждую команду, чтобы не потерять фокус".

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Южнокорейцы после двух матчей не набрали ни одного очка, сделав свои шансы на выход в плей-офф минимальными. Однако надо отдать азиатам должное, в игре со сборной Мексики они сражались до финального свистка, и только жаркая погода и отсутствие должного мастерства у игроков и элементарного везения при реализации голевых моментов не позволили сборной Южной Кореи завоевать хотя бы одно очко.

"Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступили как единая команда, играли до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца", - сказал тренер южнокорейцев Син Тхэ Ён.

На очереди - сборная Швеции

"Теперь нам надо сыграть со шведами, - напомнил на послематчевой пресс-конференции мексиканец Эрнандес, признанный по итогам матча лучшим игроком. - Все команды - сложные противники, у нас положительные результаты, мы готовы играть против сборной Швеции и не хотим обращать внимание на похвалы, хотим играть с огромным удовольствием".

Сборная Мексики, взяв верх над южнокорейцами, одержала вторую победу на чемпионате мира и единолично вышла на первое место в группе F. Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах, второе место занимают шведы с тремя очками, свой матч второго тура сборная Швеции проведет позднее в субботу против действующих чемпионов мира из Германии. Немецкие и южнокорейские футболисты пока очков не набрали. Мексиканцы могут досрочно оказаться в плей-офф уже поздно вечером в субботу, после матча Германия - Швеция, если немцы не сумеют одержать в этой игре победу.

В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).

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