Болельщики из России и Англии устроили дискотеку на пешеходной улице Нижнего Новгорода

В воскресенье сборная Англии в Нижнем Новгороде сыграет с командой Панамы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Российские и английские болельщики, прибывшие на матчи чемпионата мира по футболу, устроили танцевальный марафон на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, передают корреспонденты ТАСС. Около одного из баров на улице Большой Покровской выставлены динамики, откуда играют разнообразные песни и мелодии с громкими басами. Выстроившись в круг, фанаты подпевают артистам из динамиков и пускаются в пляс. В перерывах песен слышны кричалки футбольных клубов "Спартак" и "Сандерленд".

Пешеходы снимают происходящее на камеры мобильных телефонов. За соблюдением безопасности наблюдает несколько сотрудников полиции. "Очень круто оказаться в России. Многие из вас боятся нас, но это напрасно. Мы не собираемся делать ничего незаконного, просто приехали поболеть за свою сборную и повеселиться. В Нижнем Новгороде нас очень тепло встретили, местные жители охотно присоединяются к нашему веселью, мы не против, чем больше людей дружат друг с другом, тем прикольнее", - сказал англичанин по имени Гарри.