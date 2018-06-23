Тренер: капитан сборной Южной Кореи может пропустить матч с немцами на ЧМ из-за травмы

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Южной Кореи полузащитник Ки Сон Ён, получивший травму в матче чемпионата мира по футболу с командой Мексики, может не успеть восстановиться к заключительной игре группового этапа против немцев. Об этом заявил журналистам после матча главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

"Я пока не получил отчет врачей, но когда игра закончилась, я видел, что он прихрамывал. Я еще посмотрю, восстановится ли он за 3-4 дня полностью или нет. Мне лично кажется, что ему на 100% будет очень трудно восстановиться после травмы. Сегодня, конечно, игроки выложились по полной, я думаю, что они изнурены" - сказал тренер.

Он выразил уверенность, что после трудного матча со сборной Мексики его подопечные "придут в себя". "Сегодня немцы играют со шведами, нам надо будет проанализировать игру сборной Германии. Не так много времени, но, думаю, нам хватит посмотреть всю игру, сделать выводы, решить, что мы можем противопоставить сборной Германии. Мы не будем сдаваться, мы сделаем все, чтобы выиграть в третьей игре", - заверил Син Тхэ Ён.

Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы, сборная Кореи не набрала ни одного очка в группе. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).