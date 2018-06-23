Тренер: игроки сборной Южной Кореи чувствовали себя комфортно в Ростове, несмотря на жару

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону, где днем в субботу стояла 35-градусная жара, наблюдался слабый ветер.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Погода в Ростове-на- Дону, где проходил матч группового этапа чемпионата мира между командами Мексики и Южной Кореи, была жаркой, однако корейские футболисты чувствовали себя комфортно. Об этом сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

"Мы посмотрели прогноз погоды за последние пять лет. Мы думали, что здесь будет 24-25 градусов, к которым мы были готовы, но оказалось, что здесь 33-34, это, конечно, жарковато по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Но мы играли в жаркую погоду товарищеский матч против сенегальцев, это дало нам возможность подготовиться к изменению температуры. Я спросил игроков, как они себя чувствуют, они сказали - лучше, чем в предыдущие дни, чувствовали себя довольно комфортно", - сказал тренер, отвечая на вопрос, могла ли повлиять погода на игру команды.

Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).