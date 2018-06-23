Президент Мексики поблагодарил футбольную сборную за победу над командой Южной Кореи

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканцев

МЕХИКО, 23 июня. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето высоко оценил игру национальной футбольной сборной в матче с командой Южной Кореи и поблагодарил спортсменов за победу. Соответствующую запись он разместил в субботу в своем Twitter.

"Браво, сборная Мексики! Какой уровень! - написал глава государства. - На этом чемпионате мира мы будем творить историю. Спасибо за эту победу".

Сборная Мексики в субботу обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону. У победителей отличились Карлос Вела и Хавьер Эрнандес, в составе команды Южной Кореи - Сон Хын Мин.

Мексиканцы набрали шесть очков и стали лидером группы. В заключительном туре группового этапа сборная латиноамериканской страны сыграет с командой Швеции (27 июня в Екатеринбурге).