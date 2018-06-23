Самарские болельщицы встретили сборную России признаниями в любви Черчесову и Головину

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Самарские футбольные болельщицы встретили сборную России, прибывшую на матч чемпионата мира, у отеля "Ренессанс" кричалками и признаниями в любви тренеру команды Станиславу Черчесову и полузащитнику сборной Александру Головину, передает корреспондент ТАСС.
После знойного дня у отеля собрались несколько десятков фанатов с красными шариками. Среди них были как мужчины, так и девушки. Одна из них выделялась среди всех: на шарике у нее было написано: "Головин, 17".
"Я очень хочу увидеть Головина, потому что он потрясающий человек. Он потрясающий игрок, да и видно, что он в жизни хороший. Моя мечта увидеть его и пожать ему руку", - сказала журналистам болельщица Дарья.
Как только автобус сборной показался вблизи отеля, фанаты начали скандировать: "Оле-оле, Россия, вперед!" После проезда автобуса толпа фанатов двинулась к другой стороне отеля, чтобы посмотреть на игроков, однако они уже прошли в отель для заселения. Тогда болельщики начали кричать: "Оле-оле, Черчесов, вперед. Головин, ты лучший", чтобы привлечь внимание игроков.
"Мы здесь все, чтобы поддержать Дарью, чтобы ее мечта исполнилась. Очень хотим, чтобы он вышел и обнял Дарью", - отметила в беседе с журналистами одна из собравшихся Евгения.
Однако на призывы фанатов вышел только пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, которому Дарья передала свой шарик, миниатюрного талисмана чемпионата мира по футболу Забиваку и записку. Он сказал, что игрок может быть выйдет к ней, она осталась ждать его у входа, как и другие фанаты. После Дарья увидела его у стойки регистрации отеля с шариком, Забивакой и запиской, однако он так и не вышел.
После двух туров группового этапа россияне и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира, одержав по две победы. Российская сборная опережает команду Уругвая по дополнительным показателям. Их встреча пройдет в Самаре 25 июня. В случае ничьей или победы подопечные Станислава Черчесова займут первое место в группе.