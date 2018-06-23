Самарские болельщицы встретили сборную России признаниями в любви Черчесову и Головину

В субботу сборная России прибыла в Самару на матч чемпионата мира против команды Уругвая

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Самарские футбольные болельщицы встретили сборную России, прибывшую на матч чемпионата мира, у отеля "Ренессанс" кричалками и признаниями в любви тренеру команды Станиславу Черчесову и полузащитнику сборной Александру Головину, передает корреспондент ТАСС.

После знойного дня у отеля собрались несколько десятков фанатов с красными шариками. Среди них были как мужчины, так и девушки. Одна из них выделялась среди всех: на шарике у нее было написано: "Головин, 17".

"Я очень хочу увидеть Головина, потому что он потрясающий человек. Он потрясающий игрок, да и видно, что он в жизни хороший. Моя мечта увидеть его и пожать ему руку", - сказала журналистам болельщица Дарья.