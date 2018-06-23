Тренер: сборная Южной Кореи в матче против мексиканцев не сдавалась до последней минуты

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи сыграла с командой Мексики во втором матче группового этапа чемпионата мира по футболу достойно, футболисты боролись до последней минуты, сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер южнокорейской команды Син Тхэ Ён.

"Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступили как единая команда, до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца", - сказал тренер.

По его словам, футболисты хорошо выполнили установки тренерского штаба в матче с мексиканцами. "Мы проиграли две игры, но я надеюсь, что мои игроки уверены в себе, усилятся и лучше сыграют в следующей встрече", - считает Син Тхэ Ён.

Он признал, что в сборной Кореи есть "системные проблемы, которые нужно устранять", прежде всего, игрокам команды не хватает опыта. "Нам нужно давать игрокам больше опыта, и когда мы идем в контратаку, нам нужно идти до самого конца", - заметил тренер, отметив, что он возглавил команду всего 10 месяцев назад, этого времени недостаточно для создания "идеальной команды".

"Было бы у меня побольше времени и не было бы у нас так много травм, мы могли бы показать лучший результат", - добавил он.

Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).