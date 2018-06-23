Тренер: мексиканцы готовились к матчу со сборной Кореи серьезнее, чем к игре с немцами

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики готовилась ко второму матчу группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи с большей концентрацией, чем к стартовому матчу турнира против немцев. Об этом сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону. У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).

"Я считаю, что мы играем очень хорошо пока, две игры были очень хорошие. Мы уделили больше внимания матчу против сборной Кореи, чем матчу против сборной Германии. Очень часто так бывает: когда играешь против команды из страны, где меньше футбольной истории, кажется, что можно почивать на лаврах, играть расслабленно, команда не может сосредоточиться. Но мы говорили о том, что надо сосредоточиться на каждой команде, чтобы не потерять фокус", - сказал Осорио.