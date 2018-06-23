Sky: троим британским фанатам за нацистское приветствие запретили посещать игры ЧМ

Сообщается, что болельщикам направили уведомления с требованием явиться в суд

ТАСС, 23 июня. Три болельщика из Великобритании, демонстрировавшие нацистское приветствие в баре Волгограда во время чемпионата мира по футболу, отстранены британскими властями от посещения футбольных матчей. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky news со ссылкой на британскую полицию, расследующую инцидент.

По его данным, всего магистратский суд английского города Лестер ввел санкции против четырех английских болельщиков, нарушивших нормы морали на чемпионате.

Фанат из Дерби Майкл Герберт получил запрет на посещение футбольных игр сроком на пять лет. Степень наказания двух других болельщиков пока не определена, им направлены уведомления с требованием явиться в суд 26 июня.

Решение в отношении Герберта принято на основании проведенного полицией расследования после появления в интернете видео антисемитского содержания. В нем запечатлено нацистское приветствие, которое было отдано в Волгограде - городе, который понес огромные потери и потерпел страшные разрушения во время войны с гитлеровской Германией.

Проходившим по этому же делу двум футбольным фанатам 52 и 58 лет выписано предупреждение на основании действия Закона о футбольных болельщиках. Рассмотрение их дел отложено до 26 июня.

Еще один болельщик, замешанный в другом инциденте, который произошел 17 июня в поезде в Подмосковье, отстранен британским правосудием от посещения футбольных матчей сроком на три года. Подробности этого происшествия не уточняются.

Ранее Футбольная ассоциация Англии осудила поведение английских фанатов, продемонстрировавших нацистское приветствие в Волгограде во время чемпионата мира, и отметила, что их поведение позорно и не отражает ценностей большинства английских футбольных болельщиков, которые приехали в Россию поддержать свою национальную команду. До этого в сети появилось видео, на котором два болельщика в одном из баров Волгограда показывают нацистское приветствие и выкрикивают нацистские лозунги. Ассоциация заявила, что работает с ответственными органами, включая следственную группу британской полиции, которая проводит расследование для выявления причастных лиц.

По информации Sky news, трое фанатов уже покинули Россию и находятся на родине.