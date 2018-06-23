Шведские викинги против "немецкой машины": фанаты ждут матча Германия - Швеция

Встреча состоится в субботу и начнется в 21:00 мск

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Сборную Германии в матче со Швецией, который начнется в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи, поддержат фанаты из множества стран; ради любимой команды они летели через весь материк и ехали 3 тыс. км на машине. Шведскую команду, наоборот, пришли поддержать, в основном, земляки. Но ведут они себя более организовано - целыми компаниями болельщики одеваются в одинаковые костюмы, разрисовывают друг другу лица в цвета шведского флага и устроили импровизированный концерт в одном из кафе рядом со стадионом. Большая шведская компания Болельщики шведской сборной собрались в Олимпийском парке за несколько часов до матча: сначала они поддерживали команду своей страны в матче фанатов Германии и Швеции, а потом просто гуляли в окрестностях стадиона, сидели в ресторанчиках или просто на траве. При этом шведы начинают громко петь "футбольные" песни, стоит им услышать знакомую мелодию или ритмичный бой барабанов. Гази приехал из Швеции и недавно открыл свое кафе в Олимпийском парке - прямо у "Фишта". Когда перед матчем к нему обратились активисты фанатского сообщества, он не смог отказать им в организации площадки для болельщиков. Перед матчем тут собрались сотни шведских болельщиков, здесь же раздавали маленькие шведские флаги и раскрашивали в их цвета лица, на сцене играла приехавшая с фанатами шведская группа.

"Сборная Швеции играет на чемпионате мира, и сейчас происходит грандиознейшее событие. <…> [В кафе перед матчем поют] специальные фанатские песни, которые написаны специально для подобных событий, наша делегация их поет, когда играет наша сборная. Эти песни очень известны в Швеции, они патриотичны, они нужны для поддержки нашей страны и нашей сборной. Сейчас звучит самая популярная песня, в ней слова "gul" и "blu" - это значит "желтый" и "синий" - это цвета нашего флага", - пояснил Гази. Горан Фриск выделяется среди других фанатов тем, что на его желтой футболке множество значков. Он бывал на многих матчах национальной сборной - на этом чемпионате мира он посетил игры команды в Нижнем Новгороде (18 июня, Швеция - Южная Корея, 1:0), сейчас приехал в Сочи, а потом поедет в Екатеринбург (27 июня, Мексика - Швеция). На матчах в любой стране он старается покупать местные значки, и их уже скопилась целая коллекция. Из-за этого многие просят разрешения сфотографировать Фриска или сделать с ним селфи. Многие шведы не верят в то, что их команда победит в чемпионате - например, Йонес Оринг говорит, что это "нереально", но рассчитывает на выход национальной команды из группы. "Немцы, они как машина, а машина иногда может ломаться. Так что мы не надеемся на разгромный результат, но помним о том, что шведские автомобили тоже очень надежные", - сказала шведская фанатка Лиина. Всем миром за Германию Чтобы поддержать немецких футболистов, их болельщики приехали из разных стран, многие из них живут за тысячи километров от Германии: например, в Бангладеш или в Монголии. Компания друзей из Китая - двое девушек и двое парней - прибыла в Сочи поболеть за свою любимую команду - сборную Германии и увидеть сильную игру. "Это очень сильная команда. Они так хорошо играют, что в них просто невозможно не влюбиться!" - уверена Сю Ливэйхуа. Ее приятель Ли шутит, что девушкам "просто нравится смотреть на красивых мужчин на поле". Фанаты из Китая отметили, что сборная Германии останется для них самой любимой, вне зависимости от результата сегодняшней игры со Швецией.

"Я уже давно слежу за сборной Германии, но вживую их матч увижу сегодня впервые. Если Германия выиграет, то еще останусь в Сочи, а если проиграет, то сразу завтра куплю билеты домой", - рассказал монгольский болельщик Одсурен. Доминик Рагузео родился и живет в Германии, и чтобы поддержать свою команду, он надел на матч костюм цветов немецкого флага. "Я видел матчи Испания - Португалия, Бельгия - Панама, а после этого матча поеду в Казань на матч Германия - Корея. Но так я одеваюсь только для Германии, чтобы каждый видел, кого я поддерживаю. И на стадионе я буду кричать "Deutschland" на немецком или "Germany" на английском", - рассказал он. Маттиас Бартль и его сын Жанник проехали на своем микроавтобусе 3 тыс. км от Гамбурга до Сочи, чтобы посмотреть на игру; дорога заняла пять дней. Отец и сын смеются: "Мы реально фанаты футбола". О чемпионате Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах, в том числе на стадионе "Фишт" в Сочи.