Нападающий сборной Мексики Эрнандес счастлив, что сумел забить гол на третьем ЧМ

В субботу сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира

В субботу сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы F прошла в Ростове-на- Дону. У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, который стал третьим мексиканским футболистом, отличившимся на трех мировых первенствах, заявил, что он счастлив помогать своей команде добиваться успехов. Об этом он рассказал журналистам.

"Я не могу словами описать, что я чувствую, это не просто мечта, можно мечтать, но надо прогнозировать, готовиться к каждой игре. Я думаю, что двигаюсь в правильном направлении, надо двигаться в этом направлении дальше. Когда я помогаю добиваться побед для своей страны, для сборной - это здорово", - сказал Эрнандес.

Он отметил, что голы - это личное достижение, которое он посвящает своей стране и команде. "Это семья - наши помощники, тренеры и так далее. Я просто счастлив, и я буду радоваться этой победе", - добавил он.

Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы F. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).