Нападающий сборной Мексики Эрнандес счастлив, что сумел забить гол на третьем ЧМ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, который стал третьим мексиканским футболистом, отличившимся на трех мировых первенствах, заявил, что он счастлив помогать своей команде добиваться успехов. Об этом он рассказал журналистам.
В субботу сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы F прошла в Ростове-на- Дону. У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).
"Я не могу словами описать, что я чувствую, это не просто мечта, можно мечтать, но надо прогнозировать, готовиться к каждой игре. Я думаю, что двигаюсь в правильном направлении, надо двигаться в этом направлении дальше. Когда я помогаю добиваться побед для своей страны, для сборной - это здорово", - сказал Эрнандес.
Он отметил, что голы - это личное достижение, которое он посвящает своей стране и команде. "Это семья - наши помощники, тренеры и так далее. Я просто счастлив, и я буду радоваться этой победе", - добавил он.
Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы F. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).