Десайи: ЧМ-2018 по футболу в России замечательно организован

Десайи посетил в субботу Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи

"Чемпионат замечательно организован. Это успех и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения того же Фестиваля болельщиков, который проходит в разных городах", - сказал французский футболист.

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России замечательно организован. Такое мнение высказал ТАСС чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года в составе сборной Франции Марсель Десайи.

Он признался, что приятно удивлен игрой российской команды. "Мы приятно удивлены тем, как команда России играет, как футболисты показали себя на этом чемпионате. Российские игроки прекрасно справляются. И мы особенно удивлены тем, с каким рвением играет команда, как она выходит на поле, что она на нем показывает, мы очень рады успехам России", - отметил Десайи.

По его словам, очень важно, когда команда принимающей страны показывает хороший результат на поле. "Необходимо, чтобы сборная страны, которая проводит чемпионат, сама показывала хороший результат. Важность этого трудно переоценить", - заключил спортсмен.

Десайи находится в Сочи, где в субботу он побывает на матче второго тура группового раунда чемпионата мира Германия - Швеция. Игра начнется на стадионе "Фишт" в 21:00 мск. Десайи является официальным послом Фестиваля болельщиков в России. Десайи принял участие в 116 играх (3 мяча) в составе сборной Франции, выиграл чемпионат мира (1998) и Европы (2000), дважды - Кубок конфедераций (2001, 2003).