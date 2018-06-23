Хавьер Эрнандес: сборная Мексики намерена добиться победы и в третьем матче на ЧМ-2018

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики намерены добиться и третьей победы на групповой стадии чемпионата мира по футболу в России, над командой Швеции. Об этом сказал журналистам нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, признанный лучшим игроком матча со сборной Южной Кореи. Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону. У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).

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