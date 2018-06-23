Хавьер Эрнандес: сборная Мексики намерена добиться победы и в третьем матче на ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Мексики намерены добиться и третьей победы на групповой стадии чемпионата мира по футболу в России, над командой Швеции. Об этом сказал журналистам нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес, признанный лучшим игроком матча со сборной Южной Кореи.
Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону. У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).
"Мы победили немцев и южнокорейцев, теперь нам надо сыграть со шведами. Все команды - сложные противники, у нас положительные результаты, мы готовы играть против сборной Швеции и не хотим обращать внимание на похвалы, хотим играть с огромным удовольствием", - сказал Эрнандес.
"Мы должны завоевать еще три очка, обыграв шведов, и затем играть в 1/8 финала", - добавил он.
Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы. В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге 27 июня.