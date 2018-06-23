Ройс и Нойер вошли в стартовый состав сборной Германии на матч ЧМ с командой Швеции

Встреча группы F между сборными Германии и Швеции пройдет в субботу в Сочи и начнется в 21:00 мск

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс и вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вошли в стартовый состав сборной Германии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Йонас Гектор, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Тимо Вернер, Марко Ройс, Томас Мюллер, Антонио Рюдигер, Жером Боатенг, Йосуа Киммих, Себастьян Руди.

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