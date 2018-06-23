РФС: Мутко общается с российскими футболистами без давления на них

Ранее вице-премьер РФ неоднократно приезжал на тренировки команды в Новогорск, был он и на последнем занятии перед вылетом сборной в Самару

Ранее Мутко неоднократно приезжал на тренировки команды в Новогорск, был он и на последнем занятии перед вылетом сборной в Самару. Вице-премьер РФ занимал пост президента РФС в 2005-2009 и в 2015-2017 годах.

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко общается с игроками сборной России без какого-либо давления, поскольку у него хороший контакт с ними. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя департамента по информационной политике Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров.

"Мутко приезжает к нам довольно часто - это было обычное общение без какого-либо давления, человеческое общение, у него хороший контакт с футболистами, - сказал Владимиров. - Сегодня у сборной был плодотворный день: прошла интенсивная тренировка, которая длилась более часа. В ней приняли участие все футболисты, кроме Алана Дзагоева, который продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Потом мы прилетели сюда, все хорошо, отличная погода".

"Команда заселилась и начала непосредственную подготовку к игре. Жирков занимался наравне со всеми, никаких противопоказаний нет. Пока по составу сказать нечего, еще будут тренировки, все решится перед игрой", - добавил он.

По словам представителя команды, психологическое давление на сборную было больше перед началом турнира. "Сейчас немного легче, потому что справились с первым волнением, хорошо сыграли два матча. Если все время об этом думать, ни к чему хорошему это не приведет. Нужно спокойно работать в своем режиме и показывать на поле все, что умеешь", - подчеркнул Владимиров.

Матч чемпионата мира Уругвай - Россия начнется в понедельник в Самаре в 17:00 мск. У обеих команд по шесть очков, они досрочно вышли в 1/8 финала. Россияне займут первое место в группе А в случае победы или ничьей, учитывая перевес над соперником по разнице забитых и пропущенных мячей.