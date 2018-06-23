Эрнандес признан лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу Южная Корея - Мексика

В субботу в матче группы F сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу

В субботу в матче группы F сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1. Эрнандес забил победный гол. Мексиканцы набрали шесть очков и вышли в единоличные лидеры группы.

В следующем матче 27 июня сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге.