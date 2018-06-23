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23 июня, 19:54
Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканской команды

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону.

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У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).

На матче был установлен рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена" - 43472 зрителя.

Сборная Мексики одержала вторую победу на чемпионате мира и единолично вышла на первое место в группе F. Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах. Второе место занимают шведы с тремя очками, свой матч второго тура сборная Швеции проведет позднее в субботу против действующих чемпионов мира из Германии. Немецкие и южнокорейские футболисты пока очков не набрали.

В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).

Эрнандес, который является лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики, забил 50-й гол в футболке национальной команды. Также он забил четвертый гол на чемпионатах мира, сравнившись с рекордсменом по этому показателю в истории мексиканского футбола Луисом Эрнандесом. 30-летний нападающий стал третьим мексиканским футболистом, отличившимся на трех мировых первенствах (2010, 2014, 2018).

История встреч и выступлений на чемпионатах мира

Сборные Мексики и Южной Кореи 14-й раз играли друг с другом. Мексиканцы одержали седьмую победу, четыре раза выигрывали южнокорейские футболисты, трижды команды играли вничью. Сборные Мексики и Южной Кореи второй раз встретились на чемпионате мира. Впервые команды сыграли друг с другом на турнире в 1998 году, тогда мексиканцы также одержали победу (3:1).

Сборная Мексики в четвертый раз на чемпионатах мира сыграла против сборной из Азии. Все четыре раза мексиканцы победили. Сборная Южной Кореи третий раз встретилась с командой из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) на чемпионатах мира. Дважды в этих матчах южнокорейцы проиграли (оба раза мексиканцам) и один раз сыграли вничью.

Сборная Южной Кореи потерпела четвертое поражение подряд на чемпионатах мира. Также южнокорейцы не могут одержать победу уже восемь матчей подряд (шесть поражений, две ничьи). Последний раз команда Южной Кореи выиграла матч на чемпионате мира в 2010 году, обыграв греков (2:0).

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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